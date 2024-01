Harvard-voorzitter stapt op na beschuldigingen van plagiaat en antisemitisme

De voorzitter van de Amerikaanse topuniversiteit Harvard, Claudine Gay, treedt af. Met zes maanden en twee dagen is ze de kortstzittende voorzitter van de prestigieuze universiteit ooit.

In haar ontslagbrief, die is gepubliceerd op de website van Harvard, staat dat ze "met een bezwaard hart maar met diepe liefde voor Harvard afscheid neemt van het voorzitterschap".

Gay kreeg de afgelopen maanden veel kritiek. Ze zou niet voldoende hebben opgetreden tegen antisemitisme op de campus. Ook kwam ze onder vuur te liggen door haar optreden in een hoorzitting in het Congres. Daarna werd ze beticht van plagiaat bij het schrijven van meerdere academische papers.

Antisemitisme en plagiaat

Begin december sprak Gay, met andere voorzitters van vooraanstaande universiteiten, tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse Congres over antisemitisme op universiteitscampussen. Toen haar de vraag werd gesteld of het oproepen tot genocide tegen Joden in strijd is met de regels van de universiteit, antwoordde ze dat dat "afhangt van de context". Het kwam haar op felle kritiek te staan. Later bood ze haar excuses aan.

De afgelopen weken werd Gay beschuldigd van plagiaat in haar academische papers. Inmiddels is door de universiteit vastgesteld dat ze in elk geval in meerdere gevallen onvoldoende aan bronvermelding heeft gedaan.

In de ontslagbrief maakt ze niet expliciet duidelijk waarom ze ontslag heeft genomen en of ze daartoe verplicht was. Wel noemt ze het "beangstigend om te worden onderworpen aan persoonlijke aanvallen en bedreigingen die worden aangewakkerd door raciale vijandigheid".

Reacties uit republikeinse hoek

Elise Stefanik, een Republikeinse afgevaardigde en Harvard-alumni die een centrale rol speelde tijdens de hoorzitting, laat in een reactie weten dat zij vindt dat het aftreden al veel eerder plaats had moeten vinden. "De moreel failliete antwoorden van Claudine Gay op mijn vragen hebben geschiedenis geschreven", zei het Congreslid uit New York in een verklaring.

Op X schrijft Congreslid Kevin Hern "opgeruimd staat netjes".

Gay is de tweede voorzitter van een Amerikaanse universiteit die opstapt na aanhoudende kritiek na de hoorzitting. De bestuursvoorzitter van de Universiteit van Pennsylvania, Liz Magill, stapte eerder op naar aanleiding van haar getuigenis. Op het vertrek van Magill reageerde Stefanik toen met de woorden "één weg, nog twee te gaan."