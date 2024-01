Ravage in straat na explosies Midwolda: 'Bewoners boos en aangeslagen'

Twee dagen na de zware explosies in de Anna Maria Horalaan in Midwolda (Groningen) is de ravage nog steeds groot. Meerdere huizen zijn dichtgetimmerd en de straat ligt bezaaid met glas. "Het is bijna een wonder dat er geen slachtoffers of doden zijn gevallen", zegt burgemeester Cora-Yfke Sikkema, die vandaag een bezoek bracht aan bewoners van de straat.

Waarschijnlijk ging het mis in een van de woningen in de straat. Daar vonden iets na 01.00 uur 's nachts meerdere grote explosies plaats. Die werden vermoedelijk veroorzaakt door een lanceerapparaat voor illegaal vuurwerk, een soort katapult. Zeven huizen en meerdere auto's raakten beschadigd. De ruiten van zeker vijf woningen sneuvelden. Ook raakten meerdere mensen lichtgewond door rondvliegend glas.

"Nu zie je bij daglicht hoeveel schade er is. Je merkt dat het indaalt bij mensen. Ze zijn aangeslagen en ook boos", zegt Sikkema tegen RTV Noord. "Dit moet je niet afsteken en al helemaal niet in een woonwijk."

Vuurwerkresten liggen nog in de straat: