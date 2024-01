Hooggeplaatste Hamasleider gedood bij explosie in Beiroet

Arouri leefde al jaren in ballingschap in Libanon. Sinds de terreuraanval van Hamas op Israël trad hij meerdere keren op als woordvoerder van Hamas. Zo liet hij vorige maand weten aan nieuwszender Al Jazeera dat Hamas niet van plan was meer gijzelaars vrij te laten voordat er sprake was van een "uitgebreid en definitief" staakt-het-vuren.

Bij een explosie in een woonwijk in het zuiden van de Libanese hoofdstad Beiroet zijn zeker vier mensen gedood, onder wie Hamas-leider Saleh al-Arouri. Dat melden Libanese staatsmedia en is bevestigd door Hamas. Elf anderen raakten gewond. Het zou gaan om een Israëlische drone-aanval op een Hamaskantoor, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters.

In de Libanese hoofdstad Beiroet is bij een explosie een Hamaskopstuk omgekomen. Mogelijk gaat het om een Israëlische drone-aanval. Israël heeft de verantwoordelijkheid niet opgeëist. - NOS

Een adviseur van de Israëlische premier Netanyahu zei in een interview met de Amerikaanse nieuwszender MSNBC dat "wie dit ook heeft gedaan, het moet duidelijk zijn dat dit niet een aanval was op de staat Libanon." Volgens de adviseur moet de aanval worden gezien als een precisieaanval op Hamas-kopstukken.

De Libanese premier Mikati heeft de aanval een "nieuwe Israëlische misdaad" genoemd. Volgens hem is de aanval bedoeld om Libanon "in een nieuwe fase van confrontatie te betrekken". De Libanese regering laat weten in een verklaring een klacht in te dienen bij de VN-Veiligheidsraad tegen de aanval in Beiroet.

Midden-Oosten-correspondent Daisy Mohr:

"Sinds 7 oktober zijn er dagelijks beschietingen over en weer tussen Hezbollah en Israël in het grensgebied. Het is geen geheim dat er Hamas-kopstukken in Beiroet zitten. Zo'n aanval hing dus wel in de lucht, maar dat dit ook daadwerkelijk is gebeurd is wel een verdere escalatie. Eerder liet Hezbollah-leider Hassan Nasrallah al weten dat degene die dit zou doen daarvoor "een hoge prijs" zou gaan betalen.

Het was een aanval in een zuidelijke buitenwijk van Beiroet en iedereen in Libanon is nu alert, maar een eventuele reactie op deze aanval hoeft niet onmiddellijk vanuit Libanon te komen. Hezbollah en Hamas zijn bondgenoten en worden allebei gesteund door Iran. Een reactie zou dus ook vanuit een andere hoek kunnen komen. Het is afwachten wat er nu gaat gebeuren."