Minder moorden in Nederland vorig jaar, 26 gevallen van femicide

Vorig jaar zijn in Nederland 128 mensen door geweld om het leven gekomen. De nieuwste politiecijfers laten een daling zien ten opzichte van 2022. Voor het tweede jaar op rij zijn in Rotterdam van alle steden de meeste gevallen van moord of doodslag geregistreerd.

Het afgelopen jaar werden 26 vrouwen omgebracht door (ex)-partners. De politie noemt dit gevallen van femicide. Deze term wordt steeds vaker gebruikt en heeft verschillende definities. Femicide wordt onder meer gebruikt als synoniem voor vrouwenmoord, of het doden van vrouwen omdat ze vrouw zijn.

Het Openbaar Ministerie gebruikte de term onder meer bij de zaak tegen Cetin K., die in november tot twintig jaar cel werd veroordeeld wegens het doodschieten van zijn ex-vriendin.

Bij ongeveer zes op de tien omgebrachte vrouwen is de vermoedelijke dader een (voormalige) partner. Het CBS meldt dat op basis van data over de periode van 2018 tot en met 2022. In de nieuwste politiedata is nog geen onderscheid gemaakt hoeveel mannen of vrouwen er zijn gedood. Over het algemeen worden naar verhouding veel meer mannen dan vrouwen vermoord.

Aantal moorden gehalveerd

De afgelopen jaren schommelt het aantal geweldsdoden. Het ene jaar, zoals in 2022, is er een toename, en afgelopen jaar is er weer een daling. Ten opzichte van twee decennia geleden is er wel forse daling geweest. In 2003 werden bijna dubbel zo veel mensen gedood als in 2023.