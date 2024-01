Tweede slachtoffer (18) ongeluk Oldehove overleden

Het ernstige ongeluk op oudejaarsdag in de Groningse plaats Oldehove heeft een tweede leven geëist. Een 18-jarige man uit Westerkwartier is overleden in het ziekenhuis, laat burgemeester Van der Tuuk aan RTV Noord weten.

Bij het ongeluk werden aan het eind van de middag drie voetgangers aangereden door een automobilist. Een 21-jarige man overleed ter plekke. Een 19-jarige man raakte zwaargewond. Het is onduidelijk of hij nog in het ziekenhuis ligt. De 42-jarige bestuurder zit vast. Hij was na het ongeluk doorgereden, maar is later aangehouden.

In het kleine dorp heerst veel verslagenheid, zegt dominee Jan Kroon uit Grijpskerk. Hij werd op oudejaarsdag opgeroepen om steun te bieden aan inwoners die bijeenkwamen in het dorpshuis.

Grote verslagenheid

"Alles is kapotgegaan in één ogenblik. Bij de families die zijn getroffen, is heel veel verdriet. Het is nog onwerkelijk. Iedereen is helemaal van de kaart, helemaal van de wereld. Ook onder de bevolking van dit hechte dorp en zeker ook bij de jongeren is grote verslagenheid, veel verdriet en diepe rouw", zegt hij tegen de omroep.

De jongeren in het dorp zouden eigenlijk in het dorpshuis een oudejaarsfeest vieren. "Aan het begin van de avond hebben ze al besloten om wel bij elkaar te komen, maar gewoon om bij elkaar te zijn. De mensen waren emotioneel, hebben met elkaar gepraat. Er waren ook inwoners die van heel dichtbij dingen hadden gezien. Er werd veel gepraat over wat er precies was gebeurd."

Volgens getuigen waren de drie slachtoffers die middag bij een feestje in de buurt. Waarom zij zich op straat bevonden, is nog onduidelijk. Na het ongeluk werd een beschadigde partytent bij hen in de buurt gevonden. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd.