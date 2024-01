Milieuproblemen waren onbelangrijk bij miljoenensubsidies voor chemiebedrijf DuPont

Het ministerie van Economische Zaken stond begin jaren 80 vrijwel niet stil bij potentiële milieu- en gezondheidsproblemen toen werd besloten om chemiebedrijf DuPont bij Dordrecht miljoenensubsidies te verlenen voor een uitbreiding van de fabrieken. Dat valt op te maken uit archiefstukken die vandaag op de jaarlijkse Openbaarheidsdag zijn vrijgegeven bij het Nationaal Archief.

Milieuproblemen werden nauwelijks besproken door het ministerie en de uitstoot van schadelijke stoffen werd voor lief genomen, terwijl het Nederlandse vestigingsklimaat en de werkgelegenheid juist wel belangrijk werden gevonden.

Hoewel de vrijgegeven dossiers van eind vorige eeuw zijn, zijn de investeringssubsidies van het ministerie van Economische Zaken vandaag de dag nog altijd actueel. DuPont, tegenwoordig Chemours, begon in die tijd namelijk met de productie van de chemische stoffen die we vandaag de dag kennen als PFAS: een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen die vuilafstotend, waterafstotend en brandwerend zijn. Deze stoffen zijn niet of nauwelijks afbreekbaar en kunnen schadelijk zijn voor mens en dier. Duidelijk is dat Chemours de subsidies aanvroeg voor faciliteiten waar onder meer dit soort stoffen gemaakt worden.

Omwonenden van de fabriek in en rond Dordrecht deden vorig jaar aangifte tegen de directie van het huidige Chemours. Ze houden het bedrijf en de leidinggevenden verantwoordelijk voor vervuiling met PFAS en beschuldigen Chemours ervan dat het die vervuiling jaren onder de pet heeft gehouden. Hoewel daarover op basis van deze archiefstukken niets te zeggen valt, is wel duidelijk dat eventuele zorgen over de vervuiling vrijwel geen rol speelden bij de subsidieverstrekking.

'Honderden arbeidsplaatsen'

"Er was hierbij niet veel discussie over het milieu op het ministerie", zegt archivaris Jelle Gaemers van het Nationaal Archief. "Ze waren allang blij dat DuPont in Nederland nieuwe faciliteiten wilde bouwen. Dat was interessant, want Dupont liet ook wel doorschemeren dat ze ook op andere plaatsen in Europa faciliteiten konden bouwen. Daar was het ministerie wel vatbaar voor."

Die vatbaarheid voor dat argument had er waarschijnlijk ook mee te maken dat DuPont in de jaren daarvoor was gestopt met de productie van een kunstvezel in Nederland, wat enkele honderden arbeidsplaatsen had gekost. Dat Chemours weer banen wilde creëren met de subsidie van de overheid, zal voor het ministerie aantrekkelijk hebben geklonken. In een ambtelijk memo wordt uitvoerig benadrukt dat de uitbreiding miljoenen guldens en honderden arbeidsplaatsen gaat opleveren.

Milieu en gezondheid werden in deze stukken duidelijk niet gezien als kerntaak van het ministerie van Economische Zaken, blijkt wel uit de archiefstukken die vanaf vandaag zonder beperkingen zijn in te zien. "Vergunningen en milieuproblematiek, daar ging een ander ministerie over", aldus Gaemers.