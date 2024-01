Vanavond op tv: Ongeregeldheden tijdens jaarwisseling • Zeespiegelstijging Salomonseilanden

Geweld tijdens jaarwisseling

Naast oliebollen en champagne lijkt geweld tegen politie, brandweer en ambulancepersoneel onderdeel te zijn van de Nederlandse nieuwjaarstraditie. Onder meer in Poortugaal liep het volledig uit de hand. Politieke partijen roepen op tot strenger straffen, maar was het geweld met de jaarwisseling dit jaar echt erger dan voorgaande jaren? We bespreken het met veiligheidsexpert Marnix Eysink Smeets. En we schakelen met burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, over het geweld in zijn stad.