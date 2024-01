Passagiers vliegtuigongeluk Tokio probeerden kalm te blijven: 'Was erg bang'

Over de instructies van het personeel zijn wisselende verhalen. Waar de een vond dat de crew goede instructies gaf, vond de ander het veel te lang duren. "We kregen direct instructies om laag én kalm te blijven", zegt een man die zich in het achterste gedeelte van het vliegtuig begaf.

"Eerlijk gezegd was ik erg bang", vertelt een 15-jarige jongen aan de Japanse omroep NHK . "Sommige mensen probeerden hun bagage te pakken. Iedereen raakte in paniek en sommigen vroegen of de deuren open konden."

Op beelden is te zien hoe een van de motoren van het passagiersvliegtuig vlak na de landing in brand vliegt. Voordat het toestel volledig vlam vat, ontsnappen mensen via de nooduitgangen. Op sociale media verschijnen beelden vanuit het vliegtuig; daarop is te zien hoe de passagiers in een met zwarte rook gevulde cabine op zoek zijn naar de nooduitgang.

Bij een vliegtuigongeluk vanochtend in Tokio wisten alle 379 passagiers van het vliegtuig van Japan Airlines het toestel op wonderbaarlijke wijze veilig te verlaten. Vooralsnog zijn er 17 gewonden gemeld, geen van hen zou in levensgevaar verkeren. Vijf bemanningsleden van het vliegtuig van de kustwacht, waarmee het passagierstoestel in botsing kwam, zijn bij het ongeluk om het leven gekomen.

In Tokio is een passagiersvliegtuig van Japan Airlines in brand gevlogen op de landingsbaan van vliegveld Haneda. Volgens een woordvoerder waren meer dan 300 mensen aan boord. - NOS

Aan boord van het toestel was ook een Zweeds gezin. Tegenover de Zweedse krant Aftonbladet vertelt de 17-jarige Anton Deibe dat de hele cabine binnen een paar minuten gevuld was met rook. "We doken meteen naar de grond. Toen de nooduitgangen geopend werden renden we daarheen. We hadden echt geen idee wat er aan de hand was en renden maar naar buiten. Het was absolute chaos."

In de aankomsthal stond Kaoru Ishii te wachten op haar dochter en schoonzoon die op de vlucht zaten. In eerste instantie dacht ze dat het toestel vertraging had opgelopen, tot haar dochter belde. "Ze vertelde dat het vliegtuig in brand stond en dat ze via de glijbaan naar buiten was gegaan. Ik was ontzettend opgelucht dat ze veilig was", vertelt Ishii aan persbureau Reuters.

In binnen- en buitenland wordt het optreden van het personeel geprezen. Premier Kishida bedankt de bemanning voor de veilige evacuatie van de passagiers. "Dankzij de rustige reactie van de bemanning en grondpersoneel en de passagiers kon iedereen worden geëvacueerd. Daarvoor ben ik hen dankbaar", aldus Kishida.

Bij de BBC weet Graham Braithwaite, een expert gespecialiseerd in transportsystemen, dat Japan een "fenomenale staat van dienst heeft wat betreft veiligheid". Braithwaite: "Deze succesvolle evacuatie laat zien hoeveel tijd er wordt gestoken in het trainen van cabinepersoneel. Zij zijn de laatsten die het vliegtuig verlaten en het lijkt erop dat zij fantastisch werk hebben geleverd."