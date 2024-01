Tien bezoekers uren vast in attractie Toverland, allemaal bevrijd

Bezoekers van het Limburgse attractiepark Toverland hebben uren vastgezeten in een attractie vanwege een storing. De 17 meter hoge familieattractie Dragonwatch stond vanaf 14.00 uur stil.

De brandweer kwam ter plaatse om tien mensen uit de attractie te halen. "Het is een hoge toren en een deel daarvan is gesitueerd boven het water. De redding heeft daarom wat meer voeten in de aarde", zegt een woordvoerder van Toverland.

Een abseilteam uit Eindhoven moest naar het park komen om een deel van de bezoekers te uit hun benarde situatie te bevrijden. "Eén gondel is lastig bereikbaar voor de brandweer, dus is een hoogtereddingsteam opgeroepen om te assisteren", aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Limburg tegen 1Limburg.

In de attractie zaten twee gezinnen en een koppel. Na een uur waren de eerste mensen eruit gehaald. Om 17.30 uur konden de laatste bezoekers uit de attractie worden bevrijd. De tien mensen zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar niemand raakte gewond. "Behalve dat ze het koud hadden, gaat het goed met iedereen", aldus een woordvoerder van het park.

Eerdere storing

De oorzaak van de storing is nog onduidelijk. De attractie blijft de rest van de dag gesloten en de bezoekers worden opgevangen in een restaurant vlak bij de attractie zodat ze op verhaal kunnen komen. "Uiteraard willen we hen ook compenseren, ze mogen op een andere dag terugkomen", aldus de woordvoerder.

In oktober stond de attractie ook al enige tijd stil door een storing. Toen moesten twee mensen uit de toren worden bevrijd.