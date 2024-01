Klein en meer groen: winkelstraat ziet nieuwe gouden formule

"Ze plakken alles heel netjes af. Maar ja, het worden er wel steeds meer", klinkt het in herenmodezaak The English Hatter over de lege winkelpanden in het Stadshart van Amstelveen.

Een uitzondering is dat winkelcentrum niet. De traditionele winkelstraat zucht onder de gevolgen van het online winkelen en de na-effecten van de lockdowns tijdens de coronaperiode. En een nieuwe formule om klanten te trekken blijkt lastig.

Toch gloort na jaren van malaise op diverse locaties weer wat licht aan het eind van de tunnel. Het afgelopen jaar daalde de leegstand in de belangrijkste binnensteden en winkelcentra van 12 naar 10 procent, blijkt uit een rapport van makelaarsvereniging NVM. Opvallend is dat de NVM tegenover de lastig te slijten grote winkelpanden een groeiende interesse in ruimtes van maximaal 100 vierkante meter ziet.

Die interesse komt bijvoorbeeld van online winkels die de sprong naar de winkelstraat wagen. "My Jewellery heeft al aardig wat vestigingen, en Mr Marvis", ziet Remko Bakker van vastgoedontwikkelaar Vastned in zijn portefeuille winkelpanden. "Via een fysieke winkel proberen deze merken extra te groeien."

Mooiere gevels

Om kwakkelende winkelcentra nieuw leven in te blazen is er sinds vorig jaar ook subsidie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verdeelt in vier stappen 100 miljoen euro onder gemeentes om vervallen winkelgebieden te voorzien van mooiere gevels, betere looproutes, prettige zitplaatsen en meer groen. Plaatsen als Den Helder, Roosendaal en Hengelo kregen hier al een bijdrage uit.

Amstelveen deed nog geen beroep op de subsidiepot, waarvan de laatste 22 miljoen euro in juli wordt verdeeld. Eerdere pogingen om het Stadshart op te knappen hebben weinig resultaat gehad, constateert winkelstraatspecialist Dirk Mulder van ING. "Ik geef het nu een 6,5 als rapportcijfer", zegt hij over de huidige combinatie van moderne grote glazen puien en zitruimtes naast onaantrekkelijke smalle en kale doorgangen.

Zoals in veel gemeenten, symboliseert het oude V&D-pand in Amstelveen het moeilijk op te vullen gat in het oude winkelhart. Op het dak van het gewezen warenhuis staat zelfs nog altijd het logo van de beoogde V&D-opvolger Hudson's Bay, die het in 2019 al na twee magere jaren voor gezien hield in Nederland.