Hermoso getuigt over 'niet-wederzijdse' kus Rubiales: 'Is nu in handen van justitie'

De Spaanse voetbalster Jenni Hermoso legde vandaag voor de rechtbank in Madrid een verklaring af tegen Luis Rubiales. De inmiddels afgetreden voorzitter van de Spaanse voetbalbond kuste haar op de mond na de gewonnen WK-finale tegen Engeland. Die daad leidde tot een storm van kritiek in het Spaanse voetbal en daarbuiten. Hermoso is de laatste van zestien getuigen die de afgelopen maanden door de onderzoeksrechter in Madrid zijn verhoord. Die bepaalt nu of er nu voldoende bewijs is om het tot een rechtszaak te laten komen. Rubiales hangt een celstraf van één tot vier jaar boven het hoofd. De getuigenis van Hermoso duurde ruim twee uur en vond achter gesloten deuren plaats. Haar advocaat liet weten dat ze tegenover de rechter haar eerdere verklaringen heeft bekrachtigd. Zo verliet Hermoso de rechtbank vandaag:

Jenni Hermoso was de laatste die getuigde voor de onderzoeksrechter over de 'niet-wederwijdse' kus van Luis Rubiales. De rechter beslist of er een rechtszaak komt. - NOS

"Alles is goed gegaan. Het is nu in handen van justitie, Gelukkig nieuwjaar en bedankt voor de steun die velen van jullie mij hebben gegeven", zei de voetbalster na afloop tegen journalisten. Twee aanklachten Deze zaak draait om twee aanklachten aan het adres van Rubiales, voor vermeende aanranding en wegens vermeende dwang, omdat hij en zijn vertrouwelingen Hermoso later onder druk zouden hebben gezet om te zeggen dat de kus met wederzijdse instemming was. Voormalig bondscoach Jorge Vilda, oud-Ajacied en directeur van de Spaanse mannenselectie Albert Luque en een marketingman van de bond, zijn alle drie ook gehoord en aangeklaagd.

Luis Rubiales kust Jenni Hermoso op de mond na de gewonnen WK-finale - Foto: Pro Shots

Zo zou Hermoso met klem zijn verzocht om na het WK in het vliegtuig terug naar Spanje een video met Rubiales op te nemen, waarin ze de kus op de mond zou bagatelliseren. Hermoso zou dat hebben geweigerd. Op Ibiza, waar de selectie de WK-winst vierde, zouden de vertrouwelingen van Rubiales opnieuw druk op haar en haar familie hebben uitgeoefend. Zo getuigde haar broer eerder dat hij was gewaarschuwd dat het voor zijn zus persoonlijke of professionele gevolgen zou hebben als zij bij haar standpunt zou blijven dat de kus ongewenst was. Rubiales, die sinds 2018 voorzitter was van de Spaanse bond, houdt vol dat er van zijn kant geen sprake is van wangedrag en dat er wederzijdse instemming was. Wel of geen rechtszaak? Hermoso's getuigenis is de laatste in de onderzoeksfase van het Spaanse hof. Als de rechter beslist dat de zaak sterk genoeg is om voor te komen, kan dat in de komende maanden gebeuren. Afgelopen september kreeg Rubiales al een straatverbod opgelegd, wat betekent dat hij zich niet binnen 200 meter van de 33-jarige Hermoso mag bevinden.