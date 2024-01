Met 'out-of-the-box-handbal' wil Oranje hoofdronde EK halen: 'Met z'n allen vol gas'

"We zijn klein en ongelooflijk snel." Zo omschrijft Bart Ravensbergen de kracht van de Nederlandse handbalploeg, die volgende week begint aan het EK in Duitsland.

Ook Luc Steins, bij afwezigheid van Kay Smits de grote man bij Nederland, voelt dat Oranje in een fase zit waarin ze bijna van iedereen wel kunnen winnen. "Maar we kunnen ook nog steeds wel van iedereen verliezen. We zijn nog niet zo goed dat we wedstrijden puur op basis van klasse kunnen winnen. Alles moet kloppen, elke wedstrijd weer."

Handballer Luc Steins kijkt vooruit naar het EK in Duitsland, dat volgende week begint. Nederland zit in de poule met Zweden, Georgië en Bosnië-Herzegovina. - NOS

En die heeft Oranje nog niet, legt Steins uit als hem gevraagd wordt hoezeer de ploeg wereldtopper Smits gaat missen. "Dus iedere speler die we minder hebben, telt echt. Dat doet echt wel pijn. "En Kay is met zijn ervaring op het hoogste niveau ook buiten het veld heel erg belangrijk, in voorbereiding op de wedstrijden."

Steins zelf is in elk geval weer fit voor het EK. "Ik heb in een fase gezeten waarin ik erg vermoeid was, maar daar ben ik wel overheen. Ik ben 100 procent fit om alles te kunnen gaan geven."

Niemand trapt op de rem

En de 1.73 meter lange Steins geniet van het spelen in het Oranjeshirt. "We spelen een heel snel spelletje. Dat vind ik hartstikke mooi om te spelen, dan amuseer ik me echt enorm. Hier is er niemand die op de rem trapt. We gaan met zijn allen vol gas."

Volgens Steins, die in clubverband bij Paris Saint-Germain speelt, moet Nederland niet in hokjes denken, maar "out-of-the-box-handbal" spelen om toplanden te kunnen verslaan. "We kunnen niet op dezelfde manier handballen als de topteams. Die kwaliteiten hebben we niet. En natuurlijk maken we dan fouten, maar we komen ook tot de mooiste acties."