Celstraf voor overval op oud-Ajacied Tadic

Een man van 20 is door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een jaar celstraf voor de overval op oud-Ajacied Dusan Tadic. De voetballer werd in de zomer van 2022 met geweld overvallen door twee mannen.

De rechtbank is ervan overtuigd dat Mohamed F. en zijn mededader (27) het slachtoffer bij zijn woning hebben opgewacht. Onder de auto van Tadic was een gps-tracker geïnstalleerd.

Nadat de voetballer was uitgestapt, heeft het tweetal hem achtervolgd en daarna bij zijn nek gepakt. "Deze gang van zaken moet worden beschouwd als te zijn gericht op de voltooiing van een geplande beroving", aldus de rechtbank.

"Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat het slachtoffer een beroemde voetballer is waarvan algemeen bekend is dat hij over dure spullen beschikt, zoals horloges en de kostbare Mercedes waarin hij op dat moment reed."

Klap in het gezicht

Tadic probeerde te ontkomen aan zijn belagers. Een van de mannen gaf hem vervolgens een klap in het gezicht. De Servische voetballer vluchtte het Conservatorium Hotel in en het tweetal ging ervandoor op een scooter.

Rechercheurs kwamen de verdachten op het spoor door videomateriaal van bewakingscamera's uit de omgeving. Over de mededader vorig oordeelde de rechtbank vorig jaar dat er tegen hem te weinig bewijs was voor een poging tot overval, schrijft NH. Wel kreeg hij enkele maanden cel voor openlijke geweldpleging.