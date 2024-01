Eerste Palestijnen terug naar verwoest Noord-Gaza nu Israël zich daar terugtrekt

Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera keren duizenden Palestijnen terug naar het noorden van Gaza, nu Israël een deel van zijn troepen daar heeft teruggetrokken. De nieuwszender is in de stad Beit Lahia en ziet daar mensen terugkeren. Op beelden van de nieuwszender en op foto's van persbureaus is te zien dat een deel van de stad volledig verwoest is. Een Palestijnse journalist die onder meer voor de NOS en The New York Times werkt, bevestigt dat er inderdaad mensen terugkeren naar de gebieden die Israël heeft verlaten. Het zou vooral gaan om mensen die in het midden of noorden van Gaza gebleven waren. Voor mensen die zijn gevlucht naar het zuiden van Gaza is het te gevaarlijk om terug te keren. Hoeveel mensen nu zijn teruggekomen, weet zij niet. Duizenden militairen terugtrekken Gisteren liet het Israëlische leger weten dat vanaf deze week duizenden militairen zullen worden teruggetrokken. Voor zover bekend is dat de grootste terugtrekking uit het gebied sinds het begin van de oorlog in oktober. Hoeveel soldaten Gaza al hebben verlaten is niet bekend. Al Jazeera zendt beelden uit uit Gaza-Stad, waar Israëliërs zich zouden hebben teruggetrokken. Sky News meldt dat Israël ook tanks heeft teruggehaald uit Gaza-Stad. Dat kan volgens de VS wijzen op een veranderende militaire tactiek in Gaza. Volgens een bron binnen het Israëlische leger is een deel van de militairen nodig bij een mogelijk tweede front aan de grens met Libanon. Aan de noordgrens met Israël vuren Hezbollah-strijders regelmatig raketten af op Israël. Hezbollah is een bondgenoot van Hamas en wordt gesteund door Iran. Het Israëlische leger reageert vaak met tegenaanvallen op de beschietingen. Vorige week waarschuwde premier Netanyahu Hezbollah dat een volledige oorlog dreigt als de beschietingen niet stoppen, maar Israël heeft niets gezegd over een eventuele voorbereiding op een tweede front.

Correspondent Israël en Palestijnse gebieden Nasrah Habiballah: "Wat de reden van de terugtrekking van de Israëlische troepen is, is niet bekend. Volgens bronnen binnen het leger is een deel van die troepen nodig bij een mogelijk tweede front aan de Libanese grens. Maar ook het belang van de Israëlische economie wordt genoemd. Die staat sinds de oorlog in Gaza flink onder druk, onder andere doordat veel Israëliërs zijn opgeroepen voor het leger. Dat, in combinatie met Palestijnen die niet meer in Israël mogen werken, zorgt voor flinke personeelstekorten. Verder oefent de VS al langer druk uit op Israël om de troepen af te schalen vanwege het hoge aantal doden in Gaza. Volgens analisten kan de terugtrekking erop duiden dat de strijd een nieuwe, minder intensieve fase ingaat. Maar voorbij is de oorlog volgens Israël nog lang niet."