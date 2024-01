Weer verlaat Van Gerwen het WK zonder titel: 'Maar hij is nog steeds de beste'

"Mijn eerste toetje van 2024", noemde de Brabander zijn tegenstander Williams al. Een bedorven toetje dan, want het liep allemaal even anders. Terwijl de trotse Engelsman de pers maandagavond vertelde dat hij al bij het ingooien door had dat Van Gerwen niet in goeden doen was, lag de Nederlander al op zijn hotelkamer.

Hij was in vorm, verloor richting de kwartfinales geen set en zag onderweg de ene concurrent (Gerwyn Price) na de ander (Michael Smith) sneuvelen. Alleen nog even Scott Williams, de nummer 52 van de wereld verslaan, en Van Gerwen zat bij de laatste vier.

De groene loper leek in Londen uit te liggen voor Van Gerwen. Alexandra Palace kleurde (dankzij een nieuwe hoofdsponsor) al groen dit jaar. Het podium, de zaal, de danseressen en het gebouw. Alles in de kleur van 'Mighty Mike'.

"Veel spelers zijn een beetje bang voor hem", gaf Williams na de wedstrijd toe. Maar tegen Williams oogde Van Gerwen nou niet bepaald angstaanjagend. Het was alsof hij geen energie had. Hij wisselde briljante sets af met dramatisch spel.

Tegelijkertijd is die bravoure ook zijn kracht. Andere darters hebben het vaak over een bepaalde aura die Van Gerwen om zich heen heeft hangen. Een soort onaantastbaarheid. Iemand die klaar is om je te slopen.

Natuurlijk kun je verliezen van iemand die beter is. Maar op het WK verliezen van een ongeplaatste speler, dat mag Van Gerwen zichzelf aanrekenen. Zeker ook omdat hij de lat zelf hoog legt. In elk interview noemt Van Gerwen zichzelf steevast de beste. Zijn prestaties komen echter steeds verder af te staan van die woorden.

Zonder tekst en uitleg te geven, verdween Van Gerwen van het WK-podium. Interview-aanvragen sloeg hij af. Al snel gingen er verhalen dat er mogelijk meer aan de hand was, maar het kamp Van Gerwen deed het af als onzin.

Wel was 'MvG' ziekjes, wist het management te melden. Hij had last van buikpijn. De mogelijke boosdoener? Een burger van een bekende restaurantketen. En dat terwijl Van Gerwen dankzij zijn sponsor, net als Van Barneveld, in Londen de beschikking had over een eigen kok.

Sinds zijn WK-winst in 2019 verloor hij in 2020 (van Peter Wright) en 2023 (van Michael Smith) de finale. In 2021 was er een keiharde 5-0 nederlaag tegen Dave Chisnall in de kwartfinale. Het jaar erop moest hij in de derde ronde opgeven na een positieve coronatest.

Nog altijd de beste?

En nu is de kwartfinale dus weer het eindstation. Tien jaar na zijn eerste wereldtitel blijft de teller dus steken op drie. Te weinig voor iemand die het darts zo heeft gedomineerd. Van Gerwen zelf is de eerste die dat toe zal geven.

"Maar hij is nog steeds de beste speler van de wereld", stelt de Engelsman Humphries, die na zijn 5-1 winst op Chisnall nu tegen landgenoot Williams om een finaleplaats speelt, in tegenstelling tot de verwachte ontmoeting met Van Gerwen.

"Michael heeft misschien niet zoveel wereldtitels gewonnen als dat iedereen had verwacht, maar mensen vergeten soms dat hij nog steeds drievoudig wereldkampioen is", aldus 'Cool Hand Luke'.