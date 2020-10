Ajax draait warm voor Liverpool: 'Middenveld precies zoals voorgesteld'

Na de 1-0 nederlaag bij FC Groningen heeft Ajax zich met vijf nieuwe spelers in de basis tegen sc Heerenveen weer van zijn beste kant laten zien. In de Johan Cruijff Arena werd met 5-1 gewonnen.

Ten Hag prees verder de instelling van zijn ploeg, die goed bij de les was. "De mentaliteit in Groningen deugde van geen kant. Het middenveld deed dit keer precies wat we hadden voorgesteld. Maar Álvarez en Promes hebben het daar ook uitstekend gedaan."

Ajax begon sterk en zag Dusan Tadic met een mooie krul al vroeg scoren. Heerenveen herpakte zich enigszins en Henk Veerman kopte bijna raak; Andre Onana redde knap.

Na lange VAR-minuten (hands van Sherel Floranus?) benutte Tadic een penalty en even later schoot Mohammed Kudus de thuisploeg op 3-0.

Klaassen scoort bij rentree

Hoewel Ajax na rust minder scherp was, kwam de tegengoal van Veerman na een verre bal van achteren uit de lucht vallen. Spannend werd het niet, want even later scoorde Klaassen vanaf elf meter.

Invaller Antony zorgde voor het slotakkoord: 5-1. De van FC Utrecht overgekomen Sean Klaiber maakte na rust ook nog zijn eerste minuten voor Ajax.