Opnieuw minder aardbevingen in Groningen

Het aantal aardbevingen in Nederland blijft dalen. Volgens het KNMI waren er in 2023 62 aardbevingen. In 2021 waren het er nog 95.

Veruit de meeste bevingen zijn veroorzaakt door de gaswinning. De zwaarste beving in het Groningenveld vond plaats op 12 april en had een magnitude van 2,1. De zwaarste door de gaswinning veroorzaakte beving was bij Ekehaar in Drenthe. Daar was een beving van 2,2. Ook bij Ekehaar zit een klein gasveld in de ondergrond.

Seismoloog Pauline Kruiver van het KNMI: "Het aantal aardbevingen neemt al af sinds 2013. De trend is naar beneden, ook al zijn het er het ene jaar wat meer dan het andere jaar."

Direct verband met stoppen aardgaswinning

In 2022 waren er nog bevingen met een kracht van boven de 2,5. Afgelopen jaar had de sterkste beving in het gaswinningsgebied dus een magnitude van 2,2. "Maar dat is geen garantie voor de toekomst. Uit onderzoek van TNO weten we dat we ook in de toekomst nog zwaardere bevingen kunnen verwachten", zegt Kruiver.

Volgens het KNMI is het feit dat er minder aardbevingen zijn een direct gevolg van het afbouwen en stoppen met de aardgaswinning. "We verwachten ook dat de dalende trend doorzet en er uiteindelijk geen bevingen meer zullen zijn in Groningen. Wanneer dat is, valt niet te zeggen. Op dit moment wordt de druk in de ondergrond herverdeeld en dat gaat gepaard met bevingen."

Peelrandbreuk

In Nederland zijn ook aardbevingen die niet door de mens worden veroorzaakt. Deze natuurlijke bevingen vinden plaats in Noord-Brabant en Limburg, rond de zogeheten Peelrandbreuk, een geologische breuklijn tussen Roermond en Oss. Daar had de zwaarste beving een kracht van 2,4.

Kruiver: "Dat is best een stevige beving, maar doordat die zo'n tien kilometer diep zit, voel je er veel minder van dan bij een beving van 2,4 in Groningen. In het gaswinningsgebied vinden de bevingen plaats op slechts drie kilometer diepte."