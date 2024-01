NVWA: veel misleiding bij eiwitrepen en andere eiwitrijke producten

Van veel eiwitrijke producten is de tekst op de verpakking of de website misleidend. Dat constateert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De organisatie onderzocht 54 levensmiddelen, waaronder eiwitrepen en proteïnekoeken. Bij 25 producten bleek sprake van misleiding of ernstige misleiding.

Onder andere Calvé, Hero, Liga en Kellogg's zijn aangesproken door de toezichthouder. De NVWA heeft twintig officiële waarschuwingen gegeven en drie bestuurlijke boetes opgelegd. De teksten van misleidende producten moeten worden aangepast.

Geen medische claims

De NVWA heeft gekeken naar producten met de woorden "bron van eiwitten", "eiwitrijk", "proteïne" of "eiwit" op de voorkant van het etiket. Claims moeten volgens Europese regelgeving concreet en wetenschappelijk onderbouwd zijn. Daarnaast mogen er geen beweringen worden gedaan over het voorkomen, behandelen of genezen van een ziekte.

Onder de "ernstig misleidende" producten zijn bijvoorbeeld de proteïnechips van Body & Fit. Op de website worden volgens de NVWA positieve effecten voor de gezondheid gesuggereerd, zonder wetenschappelijk bewijs. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de claim: "Eiwitdieet? Afslanken? Een lekker tussendoortje, maar toch verantwoord afvallen? Het kan!"

Ook de tussendoortjes van Innopastry zijn volgens de NVWA ernstig misleidend. Op de website stond de tekst: "Uit onderzoek blijkt dat patiënten met meer spiermassa beter in staat zijn om bijvoorbeeld zware chemokuren of bestralingen te doorstaan." Dit is een medische claim, schrijft de NVWA, en die zijn verboden bij levensmiddelen. Innopastry heeft de tekst inmiddels aangepast.