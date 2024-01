Podcast De Dag: graven in koninklijke geschiedenis

Sinds 1 januari 2024 is het Koninklijk Huisarchief een stukje verder opengesteld voor onderzoek: tot en met de regeerperiode van Koningin Wilhelmina. Koning Willem-Alexander kondigde het aan op het moment dat de NSDAP-lidmaatschapskaart van zijn opa, prins Bernhard, openbaar werd. Bernhard bleek bewijs van zijn lidmaatschap van de partij van Adolf Hitler in dat archief te hebben bewaard.

Wat komen we nu te weten, nu het privé-archief van de Oranjes verder opengesteld is? Dat er interessante dingen in zijn opgeslagen weet biograaf Dik van der Meulen al te goed. Hij schreef een biografie over Koning Willem III en vond in het archief een brief vol emotie, zegt hij in podcast De Dag. Voor z'n nieuwe boek over prins Bernhard wil hij weer het archief in.

Historicus Daniela Hooghiemstra maakte ook zo'n "historische sensatie" mee in het archief, toen ze meer te weten kwam over het liefdesleven van Willem II. Publicatie daarover leidde tot zeldzame kritiek van Koningin Beatrix. Hoe ver kan je gaan met speuren in het privéarchief van de koninklijke familie?

Presentatie: Marco Geijtenbeek

Redactie: IJsbrand Terpstra