Nederlandse tennissers verliezen van Kroatië: uitgeschakeld in United Cup

De Nederlandse tennissers zijn de groepsfase van de United Cup, het toernooi voor gemengde landenteams, niet doorgekomen. Na een 2-1 verlies tegen Kroatië was het klaar in Sydney. Het Nederlandse team, dat bestond uit Tallon Griekspoor, Wesley Koolhof, Arantxa Rus en Demi Schuurs, werd laatste in de poule met de Kroaten en Noorwegen.

Wat is de United Cup? De United Cup is een initiatief van de tennisbonden ATP, WTA en de Australische tennisbond en speelt in op de groeiende populariteit van teamevenementen in het mondiale tennis. Achttien landen nemen deel aan wedstrijden in Sydney en Perth. Meerdere topspelers zoals Novak Djokovic en Iga Swiatek staan op de baan.

Met nog één partij te spelen had Nederland nog kans om zich te plaatsen voor de kwartfinales. Schuurs en Koolhof moesten dan wel hun dubbelpartij winnen met 2-0. Donna Vekic en Ivan Dodig werden verslagen (6-7 (3), 6-3, 14-12), maar dat was niet genoeg om door te gaan. Het was spannend in de groep, want Nederland eindigde op basis van het saldo gewonnen games (-2) als laatste onder Kroatië (gamesaldo -1). De Kroaten werden nog gepasseerd door de Noren door het verlies in de laatste partij tegen Schuurs en Koolhof. Verlies Griekspoor en Rus Nederland was het toernooi in Australië zaterdag nog goed begonnen met een 2-1-zege op Noorwegen. Maar in het nieuwe jaar begon moeizamer. Griekspoor ging onderuit tegen de Kroaat Borna Coric: 6-7 (4), 4-6. De Nederlandse nummer 23 van de wereld kreeg de eerste kansen, maar liet beide setpunten liggen en verloor daarna de tiebreak. Griekspoor kon in set twee de eerste break repareren, maar de tweede niet.

Arantxa Rus - Foto: AFP