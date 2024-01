Nederlandse tennissers verliezen, maar maken nog kans op kwartfinales United Cup

Arantxa Rus verloor vervolgens in drie sets van Donna Vekic: 2-6, 6-3, 1-6. De Nederlandse nummer 51 van de wereld begon sterk, maar daarna gaf ze de eerste set weg aan de Kroatische Vekic.

Tallon Griekspoor ging onderuit tegen de Kroaat Borna Coric: 6-7 (4), 4-6. De Nederlandse nummer 23 van de wereld kreeg de eerste kansen, maar liet beide setpunten liggen en verloor daarna de tiebreak. Griekspoor kon in set twee de eerste break repareren, maar de tweede niet.

De Nederlandse tennissers hebben hun tweede groepsduel in de United Cup, het toernooi voor gemengde landenteams, verloren. Ze staan nu met 2-0 achter tegen Kroatië, maar zijn nog wel kansrijk. Als Demi Schuurs en Wesley Koolhof in Sydney het dubbelspel met 2-0 winnen, dan plaatst Oranje zich toch voor de kwartfinales.

In de tweede set wist Rus zich mentaal te herpakken en trok ze de winst naar zich toe. Maar in de derde beslissende set was het Vekic die de boventoon voerde en profiteerde van fouten van Rus.

Lot in handen van dubbelspelers

Dubbelspelers Demi Schuurs en Wesley Koolhof staan op dit moment op de baan. Zij kunnen het Oranje lot beslissen, zodat Nederland zich plaatst voor de kwartfinales.

Nederland was het toernooi zaterdag nog goed begonnen met een 2-1-zege op Noorwegen. De groepswinnaars en beste twee nummers twee gaan naar de kwartfinales.

De United Cup is een initiatief van de tennisbonden ATP, WTA en de Australische tennisbond en lijkt in te spelen op de groeiende populariteit van teamevenementen in het mondiale tennis. Er nemen achttien landen deel.