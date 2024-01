Burgemeester Marcouch bespot om foto als afvalopruimer

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem is op social media het doelwit van spot geworden door een gedateerde foto waarop hij is te zien met een afvalgrijper en een veiligheidshesje aan.

Daarbij staat dat hij in de ochtend van 1 januari vuurwerkafval is gaan opruimen. "Zo sta je 's nachts met duizend Arnhemmers samen langs de Rijn af te tellen en alle vuurwerkvreugde te delen en zo sta je 's morgens op straat met een afvalgrijper over je schouder voor vuilnis dat je zelf daar niet hebt neergelegd. Althans, zo vergaat het mij", schrijft Marcouch bij de foto.

Leugens

De burgemeester roept andere mensen op dat ook te doen, maar de foto wekt twijfel of hij gisteren wel echt afval heeft opgeruimd. Hij staat namelijk voor een achtergrond van bomen die volop in het groen staan. Dat is ook mensen op social media opgevallen.

"Als je jokt, moet je het wel goed doen. Echt iedereen kan die bomen achter je zien, schat", zegt iemand op X. "Foutje met de foto? Beetje amateuristisch. Bladeren aan de bomen op 1 januari. U bent echt af!", reageert een ander.

'Zelfspot'

"Het is een oude foto", geeft een woordvoerder van Marcouch toe aan Omroep Gelderland. "Ik zei ook al: 'dat ziet er georganiseerd uit. Is dit een actie van een moskee, gezien het feit dat er ook een vrouw met hoofddoek op de achtergrond staat?' Ik kan wel lachen om de oude foto, ik zie het als zelfspot."

Volgens de woordvoerder is de Arnhemse burgemeester gisteren wel degelijk vuurwerk gaan opruimen. "Hij is op eigen gelegenheid met wat apparatuur naar de Hommelseweg gegaan en is van alles gaan opruimen. Dat doet hij overigens wel vaker, dat weten de ambtenaren ook. Als je met hem door de stad loopt, zie je hem vaak blikjes opruimen."