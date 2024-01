Rooney binnen drie maanden alweer ontslagen als coach van Birmingham City

Wayne Rooney is na vijftien wedstrijden alweer ontslagen als coach van de Engelse tweededivisieclub Birmingham City, waar hij in oktober werd aangesteld.

Succesvol was het avontuur van de oud-spits van onder meer United allerminst te noemen. Sinds zijn aanstelling in oktober behaalde Rooney slechts twee overwinningen. Birmingham stond zesde in de Championship toen hij begon, de club is inmiddels gezakt naar de 20e plaats.

Op de clubsite geeft Birmingham tekst en uitleg bij het ontslag: "Ondanks hun beste inspanningen hebben de resultaten niet voldaan aan de verwachtingen die vanaf het begin duidelijk waren gemaakt. Daarom is het bestuur van mening dat een verandering in het management in het beste belang van de voetbalclub is."

Birmingham verloor maandag met 3-0 van Leeds United, waarna supporters opriepen tot het vertrek van de 38-jarige Rooney.

Nieuwe eigenaren Birmingham

De Championship-club werd afgelopen zomer overgenomen door een bedrijf van de Amerikaanse zakenman Tom Wagner, die de populaire coach John Eustace ontsloeg. Eustace had de leiding over de club gedurende 15 maanden en behoedde de club in die periode van degradatie.

Eerder was Rooney coach bij DC United, waar hij in oktober vertrok nadat hij met die club niet de play-offs wist te halen. Daarvoor was de in Liverpool geboren United-icoon al trainer geweest bij Derby County.