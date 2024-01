Storm stuwt water Markermeer op

Het KNMI waarschuwt voor overlast door de eerste storm van het jaar die vanavond en vannacht over Nederland trekt. Voor de kustprovincies en Utrecht, Flevoland, Overijssel en Drenthe is code geel afgegeven.

Volgens het KNMI kunnen de windsnelheden in het noordelijk kustgebied oplopen tot 110 kilometer per uur.

De Unie van Waterschappen zegt dat de kans op wateroverlast het grootst is rond het Markermeer. Daar staat het water al hoog en de storm van vanavond en vannacht kan het water nog extra opstuwen.

Enkhuizen en Hoorn

Doordat de wind uit het zuidwesten komt, zal het waterpeil bij Volendam en Edam dalen en aan de noordkant van het meer, bij Enkhuizen en Hoorn, juist stijgen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft daarom vanochtend de coupure in de fietstunnel in de Zuiderdijk bij Enkhuizen en Bovenkarspel dichtgezet.

Ook aan de Friese kant van het IJsselmeer worden maatregelen genomen. Daar is het Woudagemaal in Lemmer vanochtend weer opgestart, om het water uit het Friese achterland het IJsselmeer in te pompen.

België en Duitsland

In België wordt ook gewaarschuwd voor wateroverlast door hevige regen. Met name in Wallonië zal veel regen vallen. Dat leidt waarschijnlijk tot hoge rivierstanden.

De plaats Ninove, langs rivier de Dender, houdt rekening met wateroverlast. De burgemeester zegt tegen VRT Nieuws dat inwoners bij de gemeente zandzakken kunnen halen.

In Duitsland staat het water ook nog altijd hoog en wordt door aanhoudende regen opnieuw een stijging van het waterpeil verwacht. In Noordrijn-Westfalen waarschuwen de autoriteiten dat opnieuw straten onder water kunnen komen te staan.

Een vrouw die maandag werd gered uit een rivier bij Hannover is alsnog in het ziekenhuis overleden.