Nadal viert rentree met zege op Thiem, Cilic verliest bij terugkeer op tennisbaan

De verwachting was toen dat hij ongeveer acht weken zou moeten missen, maar de voormalig nummer één van de wereld moest in juni ook nog geopereerd worden. Een maandenlange revalidatie was het gevolg.

Nadal was bijna een jaar afwezig in het tenniscircuit, omdat hij last had van een heupblessure. Die blessure liep de 37-jarige Spanjaard op in de tweede ronde van de Australian Open.

In de tweede set was het verzet van Thiem, die in 2020 de US Open op zijn naam schreef, wel gebroken. Nadal gunde zijn opponent nog slechts één game.

Nadal en Thiem deden in de eerste set niet veel voor elkaar onder. Pas bij een 6-5 voorsprong voor Nadal waren er voor het eerst breakkansen in de wedstrijd en dat waren direct mogelijkheden voor de Spanjaard om de set naar zich toe te trekken.

Rafael Nadal heeft zijn eerste enkelpartij sinds januari vorig jaar gewonnen. In de eerste ronde van het ATP-toernooi van Brisbane was hij in twee sets te sterk voor de Oostenrijker Dominic Thiem: 7-5, 6-1.

In maart viel hij daarom voor het eerst in 912 weken uit de mondiale top tien. Inmiddels is Nadal afgezakt naar de 672ste positie op de wereldranglijst.

Ook Thiem, voormalig nummer drie van de wereld, werd de afgelopen jaren geplaagd door blessureleed. Hij is nu de nummer 98 van de wereld.

Ook Cilic maakt rentree

Marin Cilic heeft bij zijn rentree op de tennisbaan een zure nederlaag moeten slikken bij het ATP-toernooi van Hongkong. Ondanks negen matchpoints liet hij Jan-Lennard Struff (ATP-25) na drie uur ontsnappen: 6-3, 6-7 (4), 6-7 (7).

Cilic was lange tijd uit de running. Vorig jaar januari onderging hij een operatie aan zijn rechterknie. In juli maakte hij zijn rentree, maar kreeg toen opnieuw last van zijn knie. In totaal speelde de 35-jarige Kroaat, die is afgezakt naar de 674ste plek op de wereldranglijst, in 2023 slechts twee partijen.

De Kroaat heerste in de wedstrijd tegen Struff, maar de klus klaren bleek lastig. Cilic serveerde twee keer voor de winst, maar faalde ondanks vijf matchpoints. Hij kwam daarna terug van 0-2, miste ook in de slotfase meerdere wedstrijdpunten en capituleerde in de tiebreak op het tweede van de Duitser.