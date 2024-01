Grote brand in loods van koel- en vriesbedrijf in Rutten

Er woedt een grote brand in een loods van een koel- en vriesbedrijf bij het dorp Rutten in de gemeente Noordoostpolder. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De brand brak rond 8.00 uur uit aan de Gemaalweg, tussen Rutten en Lemmer. Brandweerkorpsen uit de hele regio bestrijden het vuur.

Medewerkers van het bedrijf en bewoners van enkele boerderijen in de omgeving worden opgevangen in een kerk. Omwonenden zijn met een NL-alert opgeroepen om hun ramen en deuren te sluiten en om waar mogelijk mechanische ventilatiesystemen uit te zetten.

Rook trekt over snelweg

Het gaat om een gekoelde opslag van een paar duizend vierkante meter. In de loods zouden wortels en witlof liggen opgeslagen. Op het dak liggen veel zonnepanelen.

De brandweer zegt dat de wind gunstig staat en dat er geen direct gevaar is voor de omgeving en het dorp Rutten. Wel trekt de rook over de snelweg A6.

Blussen van buitenaf

De brandweer kan door de hevige rookontwikkeling niet naar binnen en blust vanuit hoogwerkers. Ook speelt mee dat het een stalen gebouw is.

"Staal wordt bij een paar honderd graden week en dat kan dan instorten, dat is ook een reden waarom we niet naar binnen gaan", zegt een woordvoerder tegen Omroep Flevoland.