Honderden tijdig geëvacueerd bij vliegtuigongeluk Tokio, vijf doden bij kustwacht

In Tokio is een passagiersvliegtuig van Japan Airlines na een botsing met een vliegtuig van de kustwacht in brand gevlogen op de landingsbaan van vliegveld Haneda. Vijf bemanningsleden van het toestel van de Japanse kustwacht zijn om het leven gekomen, melden Japanse media. De honderden inzittenden van het passagiersvliegtuig van Japan Airlines wisten het vliegtuig op tijd te verlaten.

Het passagiersvliegtuig kwam bij de landingsbaan in botsing met het vliegtuig van de kustwacht dat wilde opstijgen. Ook dat toestel vloog in brand. Aan boord waren zes mensen, allen bemanningsleden.

Volgens Japanse media zijn vijf van de zes bemanningsleden om het leven gekomen. De gezagvoerder kon op tijd ontsnappen, maar is wel zwaargewond geraakt. Het vliegtuig van de kustwacht was op weg naar het aardbevingsgebied in Niigata waar gisteren een zware aardbeving plaatsvond.

Honderden geëvacueerd

Volgens een woordvoerder van de vliegtuigmaatschappij waren er 379 mensen aan boord van het toestel van Japan Airlines. Alle 367 passagiers, onder wie acht kinderen, en 12 personeelsleden zijn tijdig geëvacueerd. Het is onduidelijk hoe zij eraan toe zijn.

Op beelden is te zien hoe een van de motoren vlak na de landing in brand vliegt. Voordat het toestel volledig in brand vliegt, ontsnappen mensen via de nooduitgangen uit het vliegtuig. Op sociale media verschijnen beelden vanuit het vliegtuig; daarop is te zien hoe de passagiers in een met zwarte rook gevulde cabine op zoek zijn naar de nooduitgang.

Bekijk hier beelden van het moment dat het vliegtuig in brand vliegt: