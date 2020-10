Sprakeloze Van der Poel: 'Ik moest de sprint van mijn leven rijden'

Na afloop moest Mathieu van der Poel wel tien keer vragen of hij écht de winnaar was van de Ronde van Vlaanderen, maar uiteindelijk durfde hij het te geloven: hij klopte Wout van Aert in een bloedstollende eindsprint en won voor het eerst de Belgische wielerklassieker.

Blije Van der Poel: 'Dit gevoel is echt onbeschrijfelijk'

"Ik dacht echt dat ik te laat was, dus ik durfde nog niet te juichen", vertelde Van der Poel nadat hij weer wat op adem was gekomen. "Normaal voel ik het altijd, maar ik was zo kapot en ineens was de lijn er al. Ik keek ook niet meer naar Wout, maar we wisten het allebei niet. Dit maakt zoveel goed." De 25-jarige wielrenner bleef geloven dat hij zijn Belgische aartsrivaal kon kloppen in de sprint. "Ik wist dat ik de sprint van mijn leven moest rijden om van Wout te winnen. Hoe langer ik zou wachten, hoe beter mijn sprint zou zijn. Ik heb alles perfect gedaan."

Dat dacht Wout van Aert ook, maar toch kwam hij een paar centimeters tekort om te winnen. "Ik heb geen excuses, Mathieu was net een fractie sterker", vertelde hij na afloop. "Nu denk je wel: hoe had ik het anders kunnen doen? Misschien had ik eerder moeten gaan." De 26-jarige Van Aert was dan ook erg teleurgesteld na de sprint. "Het was echt een mentaal spelletje, je moet geloven in die sprint en blijkbaar deden we dat allebei. Eigenlijk heb ik van niets spijt, maar natuurlijk had ik liever zelf gewonnen."