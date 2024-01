Oekraïne: doden en gewonden door Russische raketaanvallen op Kyiv en Charkiv

Rusland heeft weer raketten afgevuurd op de Oekraïense hoofdstad Kyiv, meldt burgemeester Vitali Klytsjko op Telegram. Bij een brand die vervolgens in het westen van de stad uitbrak, zou een dode zijn gevallen.

Bijna dertig slachtoffers van de brand zijn volgens Klytsjko opgenomen in het ziekenhuis. In het noordwesten van de stad zou een pakhuis in brand staan, en in het noordoosten was brand in een supermarkt. De hulpdiensten zijn volgens de burgemeester overal in de stad actief.

Ook de stad Charkiv is opnieuw getroffen door een "massale raketaanval", meldt burgemeester Ihor Terechov op Telegram. Hij schrijft dat er in ieder geval één dode is gevallen en dat er meer dan veertig gewonden zijn. Op verschillende plekken zou brand woeden.

'Recordaantal' Russische drones

Rusland gaat de aanvallen op Oekraïne verder opvoeren, zei de Russische president Poetin gisteren. Hij noemde de aanvallen op de Zuid-Russische grensstad Belgorod van afgelopen zaterdag een "terroristische daad" van Oekraïne en waarschuwde dat Rusland die niet onbestraft zou laten.

In Belgorod zijn meer dan twintig mensen omgekomen door Oekraïense beschietingen, meldden de Russische autoriteiten zaterdag. Ruim honderd anderen zouden gewond zijn geraakt. Een bron bij de Oekraïense veiligheidsdienst zei tegen de BBC dat het doel van de aanvallen militaire infrastructuur was, maar dat er in Belgorod veel slachtoffers vielen door de "defecte Russische luchtafweer".

Vervolgens vuurde Rusland in de nacht van zaterdag op zondag een serie drones af op Charkiv. En in de nieuwjaarsnacht was sprake van een recordaantal Russische drones, meldde het Oekraïense leger. Van de 90 Shahed-drones wist de Oekraïense luchtafweer er toen 87 te onderscheppen. In de havenstad Odesa kwam volgens lokale autoriteiten een 15-jarige tiener om het leven en raakten zeven mensen gewond.