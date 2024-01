Oekraïne: doden bij grote Russische raketaanvallen op Kyiv en Charkiv

In Kyiv zijn veel slachtoffers bij een brand in het westen van de stad, schrijft burgemeester Vitali Klytsjko op Telegram. Twee mensen zijn volgens Klytsjko omgekomen en meer dan veertig mensen zouden zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Rusland vuurde vannacht in totaal 99 raketten af, schrijft de opperbevelhebber van het Oekraïense leger op Telegram. Daarmee is het na het begin van de oorlog de op één na grootste raketaanval. De Oekraïense luchtafweer zou 72 raketten hebben onderschept.

In het noordwesten van Kyiv zou een pakhuis in brand staan, en in het noordoosten was brand in een supermarkt. Delen van de stad hebben volgens de burgemeester geen elektriciteit en water.

De burgemeester van Charkiv, Ihor Terechov, spreekt op Telegram van een "massale raketaanval". Hij schrijft dat er in ieder geval één dode is gevallen en dat er meer dan veertig gewonden zijn, onder wie vijf kinderen van 6 tot 13 jaar. Op verschillende plekken zou brand woeden.

Russische staatsmedia melden ook een aanval op de Russische grensstad Belgorod. Hierbij zou één man gewond zijn geraakt door granaatscherven. Het Russische luchtverdedigingssysteem zou vier "luchtdoelen" hebben neergeschoten. Of het daarmee gaat om raketten of drones is onduidelijk.

Aanvallen opvoeren

Rusland gaat de aanvallen op Oekraïne verder opvoeren, zei de Russische president Poetin gisteren. Hij noemde de aanvallen op de Zuid-Russische grensstad Belgorod van afgelopen zaterdag een "terroristische daad" van Oekraïne en waarschuwde dat Rusland die niet onbestraft zou laten.

In Belgorod kwamen zaterdag meer dan twintig mensen om door Oekraïense beschietingen, meldden de Russische autoriteiten. Ruim honderd anderen zouden gewond zijn geraakt. Een bron bij de Oekraïense veiligheidsdienst zei tegen de BBC dat het doel van de aanvallen militaire infrastructuur was, maar dat er in Belgorod veel slachtoffers vielen door de "defecte Russische luchtafweer".

Vervolgens vuurde Rusland in de nacht van zaterdag op zondag een serie drones af op Charkiv. En in de nieuwjaarsnacht was sprake van een recordaantal Russische drones, meldde het Oekraïense leger. Van de 90 Shahed-drones wist de Oekraïense luchtafweer er toen 87 te onderscheppen. In de havenstad Odesa kwam volgens lokale autoriteiten een 15-jarige tiener om het leven en raakten zeven mensen gewond.