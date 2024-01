Wekdienst 2/1: Voetbalster Hermoso getuigt over kus • Tienduizenden archiefstukken openbaar

Eerst het weer: Vandaag is het bewolkt met vooral vanmiddag en vanavond op veel plaatsen flink wat regen. Vanavond gaat het in het noordwesten ook stevig waaien en kunnen zeer zware windstoten voorkomen. Met 11 tot 13 graden is het zeer zacht.

Als een dief in de nacht verdween Michael van Gerwen op Nieuwjaarsdag van het WK. De drievoudig wereldkampioen wilde na zijn verrassende uitschakeling in de kwartfinale door de ongeplaatste Engelsman Scott Williams (5-3) geen interviews geven.

De traditionele Nieuwjaarsduik is dit jaar op meer dan honderd plaatsen. In Almere worden de deelnemers eerst opgewarmd met gymoefeningen. Klokslag twaalf uur lopen honderden mensen in badkleding, maar met een oranje wintermuts op, het Gooimeer in. - NOS