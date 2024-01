Dodental aardbevingen Japan stijgt, 'op grote schaal schade'

Ishikawa blijft geteisterd worden door naschokken, een dag nadat de voorlopig zwaarste schok met een kracht van 7,6 het gebied had getroffen. Volgens premier Kishida is er sprake van "schade op een grote schaal". Daarom heeft hij duizend soldaten ingezet om de reddingsoperatie te ondersteunen, maakte hij bekend op een persconferentie. Terwijl hij sprak, trof een nieuwe naschok het gebied.

In Japan worden steeds meer doden onder het puin vandaan gehaald na de aardbevingen van gisteren. De autoriteiten hebben acht dodelijke slachtoffers bevestigd in de zwaar getroffen westelijke kuststad Wajima, in de prefectuur Ishikawa. Japanse media melden een hoger dodental van zeker dertien slachtoffers.

"Het redden van levens is onze prioriteit, maar we voeren een strijd tegen de tijd", sprak Kishida. "Het is van groot belang dat mensen die vastzitten in huizen onmiddellijk gered worden." Op beelden is te zien dat gebouwen zijn ingestort en dat er in Wajima een grote brand is uitgebroken. Tienduizenden huishoudens zitten zonder stroom.

Kishida zegt dat geprobeerd wordt om via zee diverse getroffen gebieden te bereiken die over land lastig te bereiken zijn door de aardbevingsschade. Het gaat dan onder meer om het noordelijkste puntje van het schiereiland Noto. De wegen daar zijn zwaar beschadigd en geblokkeerd. Ook zitten er scheuren in de landingsbaan van een van de vliegvelden in de regio. Veel trein-, boot- en vliegverkeer ligt stil.

Het meteorologisch instituut van Japan heeft alle tsunamiwaarschuwingen inmiddels ingetrokken. Gisterochtend werd gewaarschuwd voor vloedgolven van vijf meter, maar die zijn uitgebleven. Wel zijn enkele kustplaatsen geraakt door golven van een meter hoog. De overheid waarschuwt mensen nog altijd om uit voorzorg weg te blijven van de kust.

Op beelden van bewakingscamera's zijn schokken en instortende huizen te zien: