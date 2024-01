Oppositieleider Zuid-Korea in nek gestoken bij werkbezoek

De oppositieleider van Zuid-Korea, Lee Jae-myung, is neergestoken bij een werkbezoek aan de zuidelijke havenstad Busan. Lee werd tijdens een vragensessie met journalisten in zijn nek gestoken door een man, meldt persbureau Yonhap. Op foto's is te zien dat hij op de grond ligt en dat omstanders zakdoeken tegen zijn nek duwen om het bloeden te stelpen.

De aanvaller is ter plekke gearresteerd. Volgens lokale media benaderde hij Lee met het verzoek om een handtekening, toen hij ineens uithaalde met een wapen.

De politicus van de Democratische Partij, de grootste oppositiepartij van Zuid-Korea, is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens zijn partij is hij bij kennis, maar het is nog onduidelijk hoe hij er precies aan toe is.

Op het moment van de aanval, rond 10.30 uur lokale tijd, bezocht Lee het bouwterrein van een nieuw vliegveld op Gadeok Island in Busan. President Yoon noemt de aanval onacceptabel.