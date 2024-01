Ongebruikelijke wissel bij FvD: Van Houwelingen vervangt Jansen tijdelijk als Kamerlid

Een opmerkelijke wissel binnen de Tweede Kamerfractie van Forum voor Democratie. De net herkozen Freek Jansen maakt de komende maanden plaats voor Pepijn van Houwelingen, die in november niet genoeg stemmen haalde bij de verkiezingen.

De ruil zal een halfjaar duren en is bedoeld zodat Van Houwelingen de parlementaire enquête corona kan helpen voorbereiden. Daarna neemt Jansen zijn zetel weer in, maakte partijleider Thierry Baudet bekend op het Youtubekanaal van de partij.

Het gebeurt vaker dat Kamerleden worden vervangen vanwege zwangerschap of ziekte, maar een tijdelijke wissel vanwege een andere reden is niet gebruikelijk. Overigens is het wel toegestaan, meldt de website parlement.com. "In een partij kan wel onderling de afspraak worden gemaakt dat de 'opvolger' na verloop van tijd weer plaatsmaakt voor degene die hij vervangt." Dat gebeurde voor het laatst in 1977 bij de PvdA.

Parlementaire enquête corona

De Tweede Kamer stemde eind 2021 unaniem in met een parlementaire enquête naar de aanpak van de coronacrisis. Een tijdelijke voorbereidingscommissie ging daarop aan de slag met een onderzoeksvoorstel, maar dat kon niet op genoeg steun rekenen in de Kamer. Daardoor leek het erop dat er toch geen enquête zou komen, maar een door de Kamer aangenomen motie van de PVV bracht daar vorige maand verandering in.

Van Houwelingen maakte deel uit van de tijdelijke voorbereidingscommissie. Forum was in coronatijd fel tegen de maatregelen van het kabinet, die bestempeld werden als vrijheidsbeperkend. Zo sprak FvD zich meermaals uit tegen de avondklok en het gebruik van QR-codes als vaccinatiebewijs.