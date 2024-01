Gakpo en Botman trefzeker bij zege koploper Liverpool op Newcastle

Ook op Nieuwsjaarsdag wordt in de Premier League 'gewoon' gevoetbald en dat is deze keer vooral Liverpool goed bevallen. De koploper in Engeland verstevigde zijn positie door in een levendig duel met 4-2 te winnen van Newcastle United. De Nederlanders Cody Gakpo (Liverpool) en Sven Botman (Newcastle) waren trefzeker.

Liverpool, met aanvoerder Virgil van Dijk in de basis maar met Gakpo en Ryan Gravenberch op de bank, nam direct het heft in handen. Nadat Darwin Núñez wat kansjes onbenut had gelaten, leek hij als aangever wel succesvol te zijn. De Uruguayaan deed dat echter in buitenspelpositie.

Geen treffer dus voor Luis Diaz, die even later door Botman, de Nederlander aan Newcastle-zijde, werd neergehaald en een strafschop voor Liverpool verdiende. Die bleek niet besteed aan Mohamed Salah. De Egyptenaar, die van zijn negen vorige strafschoppen er drie miste, schoot tegen doelman Martin Dúbravka op, waarna Trent Alexander-Arnold de rebound over het doel joeg.