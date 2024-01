Scherpe reacties op geweld tegen hulpdiensten, politie 'diep teleurgesteld'

Groepen mensen met bivakmutsen die de confrontatie opzochten met de politie en brandweerlieden die bekogeld werden met vuurwerk; op verschillende plekken in het land kregen hulpdiensten afgelopen nieuwjaarsnacht weer te maken met geweld. Tientallen politieagenten raakten gewond. Politievakbonden willen snel om de tafel om na te denken hoe geweld tegen hulpdiensten rond de jaarwisseling gestopt kan worden.

In onder meer Poortugaal en Amsterdam trad de ME op tegen groepen mensen met bivakmutsen die geweld gebruikten tegen politieagenten. Ook in Huizen gooiden mensen, onherkenbaar door bivakmutsen, met vuurwerk.

"Dat is volstrekt onacceptabel", zegt Peije de Meij, landelijk coördinator jaarwisseling bij de politie, over de incidenten van afgelopen nacht. "Dit is helaas de realiteit waarin we moeten opereren tijdens de nieuwjaarsnacht, want we zien dit iedere jaarwisseling weer terugkomen."

De Meij zegt "diep teleurgesteld" te zijn door de vele meldingen van agressie en geweld. "Bivakmutsen hebben niets met feest van doen. Doelbewust de confrontatie opzoeken is ronduit verwerpelijk."

Gehoorschade en een gebroken kaak

Op meerdere plekken werden politieagenten en brandweerlieden bekogeld met zwaar vuurwerk, waarbij sommige agenten gehoorschade opliepen. Ook door ander geweld raakten agenten gewond: zo liep een agent in Nijmegen een gebroken kaak op bij een aanhouding. In Rotterdam werd een agent geslagen met een leeg krat.

Directeur van de brandweer Tijs van Lieshout spreekt schande van het geweld tegen brandweerlieden. "Onze collega's rukken uit om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen. Je kunt je niet voorstellen dat je dit werk moet doen terwijl je zwaar vuurwerk als een soort bommen naar je hoofd geslingerd krijgt."

Er raakten voor zover bekend geen brandweerlieden gewond. Volgens Van Lieshout komt dat door de stevige brandweerpakken.

Reacties uit Den Haag

Ook vanuit Den Haag wordt scherp gereageerd op de geweldsincidenten. "Dat er zoveel hulpverleners zijn aangevallen tijdens de jaarwisseling gaat alle perken te buiten", zegt demissionair ministers Weerwind (Rechtsbescherming). "Het is onacceptabel dat dit nog steeds gebeurt. Van hulpverleners blijf je af."