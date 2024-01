Situatie hoogwater nu stabiel, maar nog veel regen verwacht

In Noord-Holland is er op verschillende plekken nog altijd hoogwater, maar de situatie is op dit moment stabiel. Er was vandaag geen sprake van nieuwe wateroverlast in buitendijkse gebieden bij Hoorn en Volendam. Gemeenten, veiligheidsregio's en waterschappen zijn wel bedacht op de vele regen die de komende dagen nog zal vallen.

In Hoorn is het waterpeil iets gezakt, meldt een woordvoerder van de gemeente. Gisteren liep het water bij Visserseiland en jachthaven De Grashaven nog over de kade en dreigden garages onder te lopen. Toen werden zandzakken geplaatst om het water tegen te houden.

"Voor komende nacht verwacht Rijkswaterstaat wel weer een piek. Maar die is vergelijkbaar met de piek van gisteren, is de inschatting", zegt de gemeentewoordvoerder. "De zandzakken die geplaatst zijn blijven daarom liggen en we hebben nog extra zandzakken achter de hand."

Een medewerker van de gemeente Hoorn zal vanavond en vannacht het waterpeil bij Visserseiland en de jachthaven blijven controleren, aldus de woordvoerder.

In Volendam was er volgens de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland vandaag geen grootschalige inzet van de brandweer nodig om zandzakken te plaatsen of water weg te pompen.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier spreekt van "een rustig beeld". "Vanuit het IJsselmeer kunnen we nu beter spuien op de Waddenzee. En we verwachten dat het waterpeil in het Markermeer nu langzaam zal gaan zakken", zegt een woordvoerder.

Woudagemaal weer aan

Ook elders in het land lijkt op dit moment geen sprake van acute wateroverlast. Langs de IJssel, bij Fortmond, is het waterpeil bijvoorbeeld flink gezakt. Fortmond was sinds Tweede Kerstdag niet via de weg bereikbaar; die stond onder water. De toegangsweg naar het dorp is nu weer vrijgegeven, meldt RTV Oost.

Het Woudagemaal in Lemmer was vrijdag al uitgezet, maar gaat dinsdag juist weer draaien, schrijft Omrop Fryslân. Het waterschap in Friesland, het Wetterskip Fryslân, zegt dat dat nodig is omdat er veel neerslag verwacht wordt komende dagen. Tegelijkertijd kan het water niet goed worden gespuid vanaf het Lauwersmeer de Waddenzee in.

'Kom niet buitendijks'

De vele regen kan problemen veroorzaken op meer plekken waar het waterpeil hoog is. Het KNMI verwacht morgen 15 tot 25 millimeter neerslag. Morgenavond geldt in de noordwestelijke helft van het land code geel vanwege zware windstoten.

De situatie wordt daarom nauwlettend in de gaten gehouden door de verschillende instanties. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier waarschuwt mensen de komende dagen in ieder geval "uit te kijken met wandelen en andere dingen" in buitendijkse gebieden. "Kom daar liever niet."