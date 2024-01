'Recordaantal' Russische droneaanvallen, Oekraïne voert wapenproductie op

Rusland gaat de aanvallen op Oekraïne verder opvoeren, zei Poetin vandaag tijdens een bezoek aan een militair ziekenhuis in Moskou. Hij noemde de aanvallen op de Russische grensstad Belgorod een "terroristische daad" van Oekraïne en waarschuwde dat Rusland die niet onbestraft zou laten.

Afgelopen zaterdag meldden Russische autoriteiten dat in de Zuid-Russische grensstad Belgorod zeker 22 mensen waren omgekomen door Oekraïense beschietingen. Ruim honderd anderen raakten gewond. Volgens de lokale gouverneur is het dodental vandaag opgelopen tot 25. Oekraïne heeft de aanval op de Russische stad niet opgeëist. Een bron bij de Oekraïense veiligheidsdienst zei tegen de BBC dat het doel van de aanvallen militaire infrastructuur was, maar dat er in Belgorod veel slachtoffers vielen door de "defecte Russische luchtafweer".

De Oekraïens presidentieel adviseur Podalyak noemt de Russische beweringen totaal hyprocriet in een statement op X. "Deze uitspraken worden gedaan na het afvuren van 122 raketten op de centra van grote Oekraïense steden op oudejaarsavond en het lanceren van bijna 90 drones in de nieuwjaarsnacht. Dit alles was gericht op één fundamenteel Russisch doel: het doden van zoveel mogelijk burgers van een ander land, de burgers van Oekraïne", schrijft de adviseur.

"Geen enkele misdaad tegen onze burgerbevolking blijft onbestraft", bezwoer Poetin. Hij liet onbenoemd hoe een dag voor de aanvallen op Belgorod tientallen doden en ruim 150 gewonden vielen in Oekraïne door een grootschalige Russische luchtaanval op de Oekraïense steden Kyiv, Lviv, Charkiv, Dnipro, Odesa en Zaporizja. De Oekraïense autoriteiten spraken over de zwaarste luchtaanvallen sinds Rusland het land in februari 2022 binnenviel.

Poetin beloofde vergelding voor de aanval op Belgorod, maar zei dat Rusland alleen militaire infrastructuur zal aanvallen en geen burgers; sinds de invasie van Rusland in Oekraïne waren er tot november vorig jaar volgens de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties zeker 10.000 Oekraïense burgers om het leven gekomen. De VN-missie voor de mensenrechten in Oekraïne zei daarbij te verwachten dat het daadwerkelijke aantal aanzienlijk hoger is.