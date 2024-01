Ter Haar pakt marathontitel, favorieten schakelen elkaar uit bij valpartij

De strijd om de nationale titel marathonschaatsen is bij de mannen verrassend gewonnen door Luc ter Haar. De 30-jarige Heerenveener profiteerde in Leeuwarden in de slotronde van een valpartij, die een aantal favorieten de kop kostte. Evert Hoolwerf kwam net tekort voor titelprolongatie.

De wedstrijd over 150 ronden kende een matte beginfase, waarin de ploegen naar elkaar keken en vooral Jumbo-Visma veel ogen op zich gericht wist. Met de rappe finisher Harm Visser, afgelopen zaterdag bij de NK afstanden nog de beste op de massastart, had die in het geel gestoken formatie dan ook de grote favoriet in huis.

Visser alert

Na zestig ronden trachtte enkele keren een groepje weg te rijden, maar ze kregen stuk voor stuk niet de gewenste ruimte van het omvangrijke peloton of misten naarmate de wedstrijd vorderde de kracht om door te zetten. Poginkjes om Visser, die alert rijdend zelf ook regelmatig een gaatje dichtte, te slopen kwamen niet echt van de grond.

De kans op een massasprint werd per omloop groter. Twaalf ronden voor het einde demarreerde Daan Gelling en moest Jumbo-Visma in de achtervolging. Mats Stoltenborg sleurde aan het peloton en kreeg even later hulp van onder anderen Jorrit Bergsma, de kampioen van 2015 en 2022.

Hectiek

Gelling bleef binnen schootsafstand en moest uiteindelijk capituleren. Een massasprint ging de beslissing brengen, zo veel leek duidelijk. In de hectiek ging echter in de voorlaatste bocht een aantal kopstukken onderuit, onder wie Visser en Gary Hekman, die in 2020 naar de titel snelde en voor vandaag ook snode plannen koesterde.

Ter Haar, die al meermaals op het podium stond maar nog nooit een marathon won, was de chaos al voorbij en pakte tegen elke verwachting in de overwinning. Het zilver was voor aftredend kampioen Evert Hoolwerf, Christian Haasjes finishte als derde.