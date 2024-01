Hooggerechtshof Israël haalt streep door staatsrechthervorming Netanyahu

Het Israëlische hooggerechtshof heeft een streep gehaald door een omstreden wet van premier Netanyahu. De wet was bedoeld om de macht van regering en parlement te vergroten ten koste van die van de rechterlijke macht. De hoogste rechtbank in Israël heeft nu met acht tegen zeven stemmen een streep gehaald door de wet, die in het parlement was aangenomen.

Nu heeft het hooggerechtshof in Israël de bevoegdheid om regels die als "onredelijk" worden beschouwd nietig te verklaren. De wetswijziging van Netanyahu's regering was bedoeld om het hof die bevoegdheid te ontnemen, maar daar hebben de hoogste rechters nu dus een stokje voor gestoken.

Het afschaffen van het redelijkheidscriterium maakte deel uit van een veel groter pakket met hervormingen van het staatsrecht die de regering-Netanyahu wil doorvoeren. Daartegen is in Israël fel en massaal geprotesteerd, vooral in links-liberale kringen.

Na de moordpartijen van Hamas in Israël op 7 oktober vorig jaar verdween de strijd om de hervormingen naar de achtergrond.