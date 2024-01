Sloveen Lanisek wint Nieuwjaarsspringen in Garmisch-Partenkirchen

Skispringer Anze Lanisek heeft de traditionele Nieuwjaarswedstrijd in Garmisch-Partenkirchen op zijn naam geschreven. De Sloveen bleef na twee sprongen op de olympische schans voor 22.000 toeschouwers Ryoyu Kobayashi net voor: 295,8 om 292,6 punten.

De 27-jarige Lanisek was vrijdag in Oberstdorf bij de opening van de Vierschanzentournee als achttiende geëindigd, maar was zondag in het zuiden van Beieren al de beste in de kwalificatie.

In de wedstrijd moest hij na een sprong van 136 meter de Oostenrijker Jan Hörl (140 meter) en de Japanner Kobayashi (137 meter) nog voor zich dulden. In de tweede doorloop sprong Lanisek nog een metertje verder.

Dat was nét genoeg om Kobayashi - twee jaar geleden winnaar in Garmisch-Partenkirchen - van de overwinning te houden.