Schouten blijft ongenaakbaar: achtste nationale titel marathonschaatsen

Dat was het sein voor Schouten en Groenewoud om met een versnelling te komen. Dat leverde een kopgroepje op, maar de forcing werd niet doorgezet. De actieve Mossinkoff nam andermaal het initiatief en kreeg opnieuw enkele vrouwen mee. Maar ook deze keer ging het feest niet door.

Halverwege de honderd ronden - twintig meer dan bij een reguliere marathon - had dat nog niet tot een afscheiding geleid, maar wel tot vermoeidheid bij veel deelneemsters.

De levendige wedstrijd leverde herhaaldelijk een kopgroep op, dappere pogingen van de overige ploegen om het Team Zaanlander van de favorieten Schouten, die al jarenlang gewend is om in het roodwitblauw rond te rijden, en Marijke Groenewoud zo moeilijk mogelijk te maken.

Irene Schouten is voor de achtste keer, en ook nog eens op rij, Nederlands kampioen marathonschaatsen geworden. In een geleend pak - omdat ze haar teamoutfit zo snel niet had kunnen vinden thuis - kwam ze solo over de streep. Achter de 31-jarige winnares ging het zilver naar ploeggenote Maaike Verweij en voorkwam Femke Mossinkoff een compleet Zaanlander-feestje door naar het brons te sprinten.

Na 72 ronden vormde zich een groepje met uiteraard weer Mossinkoff, maar wel in het gezelschap van de Zaanlanders Verweij en Arianna Pruisscher. Dat weerhield de gretige Schouten er niet van om in haar eentje op zoek te gaan naar het leidende trio. En met succes: met nog dertien ronden voor de boeg was de aansluiting daar.

Zaanlander-geweld

Groenewoud liet zich prompt terugzakken, waarmee ze haar eigen kansen op een medaille vergooide, en ging de kopgroep een handje helpen. Binnen de kortste keren was het peloton op een rondje gezet en ging de bel voor de meute, die kon gaan strijden voor de vijfde plaats.

Kort daarop, met nog drie ronden te gaan, nam Schouten de benen. Haar ploeggenoten Verweij en Pruisscher hielden de benen stil, de moegestreden Mossinkoff moest passen. In de sprint om de 'troostprijzen' slaagde die laatste ondanks alle inspanningen onderweg er tussen al het Zaanlander-geweld toch nog in het brons voor zich op te eisen.

Voor Schouten, die zich in 2016 voor het eerst tot marathonkampioene liet kronen, was het haar vierde nationale titel binnen enkele dagen. Vrijdag en zaterdag veroverde ze in Heerenveen goud bij de NK afstanden op de drie en vijf kilometer en op de massastart.