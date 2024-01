Zeker zes doden na zware aardbeving Japan, nog slachtoffers onder puin

In Japan is het dodental door de zware aardbeving bij de westkust opgelopen tot zes. Er zijn ook enkele tientallen gewonden gemeld in de getroffen regio, zeggen de autoriteiten.

"Het volledige plaatje ontbreekt nog, we krijgen langzaam informatie binnen", zegt NOS-correspondent Anoma van der Veere in het NPO Radio 1-programma Villa VdB.

Zo zouden er in de stad Wajima, vlak bij het epicentrum, zeker vijftig gebouwen volledig verwoest zijn. Er zijn daar branden uitgebroken. "Die proberen ze nu onder controle te krijgen", zegt Van der Veere. Ook is er schade aan gebouwen in de grote stad Niigata en zijn wegen beschadigd geraakt.

Een van de doden is een oudere man, die in het stadje Shika bedolven werd door een instortend gebouw, meldt de Japanse omroep NTV.

Volgens de autoriteiten liggen er in de hele regio nog mensen onder het puin van bijvoorbeeld hun eigen huizen, hoeveel is niet precies duidelijk. In het gebied zijn alarmlijnen overbezet. Ongeveer 33.000 huishoudens zitten zonder elektriciteit.

In beide kerncentrales in de getroffen regio zijn lekkages gevonden. "Maar de Japanse commissie voor kernenergie zegt: de koelsystemen zijn intact, dus alles is veilig."

'Mensen moeten wegblijven bij het kustgebied'

De autoriteiten waarschuwden na de aardbevingen in eerste instantie voor een tsunami van 5 meter hoog. "Die golf van 5 meter is niet gekomen", aldus Van der Veere. "De hoogste waarschuwing is ingetrokken, maar andere waarschuwingen niet. Het gaat om tsunami's van enkele meters. De overheid zegt nog steeds dat mensen weg moeten blijven bij het kustgebied en bij rivieren. Het gevaar is nog niet geweken."

Het meteorologisch instituut in Japan heeft op een persconferentie bovendien gewaarschuwd voor meer zware aardbevingen de komende dagen. Mogelijk is de kracht daarvan vergelijkbaar met de zwaarste beving vandaag: 7,6.

51.000 mensen hebben het gebied moeten evacueren. "In Wajima is een deel van de mensen opgevangen door het leger. De gouverneur vraagt of het leger nu breder ingezet kan worden, in de hele regio."