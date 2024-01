Kosovo geeft reizen weg nu inwoners zonder visum naar Schengenlanden kunnen gaan

Kosovo was tot voor kort een van de weinige landen in Europa waar voor inwoners een visumplicht gold om het Schengengebied in te reizen. De strenge eisen voor toetreding hebben het proces voor Kosovo lang vertraagd. Onder meer Nederland hield in 2018, samen met Frankrijk, vanuit de EU een toetreding tegen uit vrees voor een migratiegolf.

"We hebben hier lang op gewacht en het was lang onrechtvaardig, maar uiteindelijk hebben we het gered", zei Kurti tegen persbureau Reuters. Naast de vijftig winnaars van de loterij grepen honderden Kosovaren direct de mogelijkheid aan om zonder visum door de Europese Unie te reizen.

In het Schengenverdrag staat dat inwoners van de aangesloten landen vrij door deze landen kunnen reizen. Het gebied bestaat nu uit 27 landen, waarvan er vier geen lid zijn van de EU. Kosovo is geen lid van het Schengengebied, maar de regels zijn versoepeld waardoor inwoners vrij kunnen reizen binnen de aangesloten landen.

Kosovo is geen EU-lid. Het land voert al jaren gesprekken met de Europese Unie over een mogelijk lidmaatschap, tot nu toe zonder veel resultaat. Pristina vroeg een jaar geleden lidmaatschap aan, maar het land is nog geen kandidaat-lid.

Spanningen met buurland Servië

Kosovo verklaarde zich in 2008 onafhankelijk van Servië. Onlangs liepen de spanningen tussen de buurlanden steeds verder op. Door recente geweldsuitbarstingen groeit de angst voor een groter gewapend conflict. Servië heeft de onafhankelijkheid van Kosovo niet erkend.

Kosovo is een van de armste landen in Europa. De regering heeft mensen gevraagd om geen misbruik te maken van de Schengenregels en de toetreding niet te zien als vrijstelling om ergens in Europa een baan te krijgen. Kosovaren mogen, omdat hun land geen EU-lid is, niet werken in het Schengengebied.