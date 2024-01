Sensationele comeback redt voormalig wereldkampioen Cross op WK darts

Voormalig wereldkampioen darts, Rob Cross, kan nog altijd dromen van een nieuwe wereldtitel op 3 januari. De 33-jarige Engelsman wist in de kwartfinales met een sensationele comeback een 0-4 achterstand tegen Chris Dobey om te buigen tot een 5-4 overwinning.

Cross stond voor het eerst sinds 2018, het jaar waarin hij als debutant wereldkampioen werd, weer in de kwartfinales van het WK. Maar hij was gewaarschuwd, want Dobey gooide in de vorige ronde al de meest recente wereldkampioen, Michael Smith, naar huis.

Met grote scores en goede finishes pakte Dobey een 4-0 voorsprong in sets. De derde set was van zeer grote klasse met een gemiddelde van bijna 122 punten per beurt. Dat betekent dat Dobey bijna in alle drie de legs bijna binnen vier beurten uit was.

Grootse comeback

Maar Cross wilde niet opgeven. Waar 'Voltage' eerst het hoofd meerdere malen moest buigen, leek er een knop om te gaan. Door de 4-1 op het scorebord te zetten, bleef een 5-0 nederlaag bespaard.