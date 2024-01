Van de Zandschulp begint nieuw tennisjaar met winst in Hongkong

Botic van de Zandschulp is het nieuwe tennisseizoen begonnen met een zege. De nummer vijftig van de wereld won bij het ATP-toernooi van Hongkong in de eerste ronde met 7-5, 6-1 van de Japanner Shintaro Mochizuki.

"Mijn doelen voor dit jaar? Het hele jaar fit blijven en alle toernooien die ik wil spelen, spelen", zei Van de Zandschulp na afloop. Volgende week doet hij mee aan het toernooi van Auckland, voordat op 14 januari de Australian Open beginnen.

Voor de Nederlander was 2023 een jaar om snel te vergeten. Hij miste in München matchpoints voor zijn eerste ATP-titel, raakte daarna geblesseerd, verloor zijn plek in de top vijftig van de wereldranglijst en ruilde coach Sven Groeneveld in voor de Zweed Johan Örtegren.

Negen games op rij

In Hongkong had Van de Zandschulp in de eerste set zijn handen nog vol aan de 20-jarige Mochizuki, de nummer 137 van de wereld. Hij kwam twee keer een break achter, maar ging langzaamaan beter spelen en won vanaf 3-5 negen games op rij.

Hij treft in de achtste finales Shang Juncheng, de nummer 183 van de wereld.