Wereldkampioene Van Empel laat zich niet weer verslaan en pakt zege in Baal

Ze is nog steeds niet helemaal fit, maar Fem van Empel heeft toch weer een veldrit gewonnen. Na in Hulst en Gavere verslagen te zijn trok de wereldkampioene in Baal bij de eerste cross van het nieuwe jaar aan het langste eind in een wedstrijd die meetelt om de X20-trofee.

Door een knieblessure zag Van Empel tijdens de kerstcross in Gavere een zegereeks van elf overwinningen op rij beëindigd worden. Puck Pieterse klopte haar daar en op Oudjaarsdag gebeurde dat in Hulst opnieuw. Tussendoor won Van Empel nog wel een wedstrijd in Zolder.

Een voordeel voor de Brabantse was dat Pieterse de cross in Baal oversloeg, net als Ceylin del Carmen Alvarado.

Concurrentie van Brand

Daarmee lag de weg voor Van Empel naar het hoogste schavot open, maar ze kreeg vanaf ronde één stevige concurrentie van landgenote Lucinda Brand.