Van der Poel boekt twee dagen na spuugincident achtste zege op rij, ook Van Empel wint

Mathieu van der Poel is en blijft buitencategorie in het veldrijden. Met grote overmacht boekte hij op Nieuwjaarsdag op een loodzwaar X2O-trofee-parcours in het Belgische Baal zijn achtste overwinning op rij.

Bij de vrouwen won Fem van Empel. Na in Hulst en Gavere verslagen te zijn, trok de wereldkampioene in Baal bij de eerste cross van het nieuwe jaar aan het langste eind in een wedstrijd die meetelt om de X2O-trofee.

Geen gespuug

Zaterdag in het Zeeuwse Hulst kende Van der Poel al geen genade met zijn tegenstanders, maar ging het achteraf vooral over het 'spuugincident'. De wereldkampioen spuugde naar een toeschouwer die hem continu verbaal belaagde. In Baal deden zich geen vervelende situaties voor.