Van der Poel klopt rivaal Van Aert in de sprint en wint Ronde van Vlaanderen

Van der Poel wint Vlaanderens Mooiste met half wiel voorsprong op Van Aert - NOS

Mathieu van der Poel heeft voor de eerste keer in zijn carrière de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Van der Poel bleef in de finale van het wielermonument alleen over met zijn grote rivaal, Wout van Aert. In de sprint besliste Van der Poel de koers in zijn voordeel. Na jarenlange concurrentie in het veldrijden maakten beide renners de afgelopen seizoenen meer en meer fuore op de weg. Zowel Van der Poel als Van Aert won al grote wedstrijden, maar tot een man-tegen-man-gevecht in een dergelijke klassieker kwam het niet eerder. Op de laatste beklimmingen van de wedstrijd, de Oude Kwaremont en de Paterberg, gaven de twee renners elkaar geen duimbreed toe, waarna de Nederlands kampioen de rapste was in de straten van Oudenaarde.

De finish in Oudenaarde - NOS

Wereldkampioen Julian Alaphilippe reed een ijzersterke koers en maakte deel uit van de elitekopgroep met Van der Poel en Van Aert, toen zijn Ronde van Vlaanderen op een dramatische manier eindigde. 35 kilometer voor het einde zocht Alaphilippe via zijn microfoon contact met de ploegleiding. Hij lette even niet op, klapte met zijn schouder achterop een motor en zag zijn kansen op de zege vervliegen.

Alaphilippe botst op motor en ziet kansen vervliegen in Ronde - NOS

Nadat de vroege koplopers van de dag waren ingehaald in aanloop naar de laatste passage van de Koppenberg liet Dylan van Baarle zich nadrukkelijk zien, als eerste van de vele kanshebbers op de zege. Van Baarle werd vlak onder de top gepasseerd door Alaphilippe, debutant in Vlaanderens Mooiste. Hij reed met ogenschijnlijk gemak weg bij de concurrentie, maar een groep met onder anderen Van der Poel, Van Aert, Van Baarle en Oliver Naesen haalde hem terug. Ook in de afdaling van de Steenbreekdries toonde de Fransman zijn klasse. Alaphilippe versnelde en alleen Van der Poel kon zijn wiel houden. Kopgroep met drie topfavorieten Op de Taaienberg slaagde één renner erin de oversteek te maken. Een korte maar zware inspanning bracht Wout van Aert bij de twee leiders en zo vonden de drie grote favorieten elkaar op een kleine veertig kilometer voor de finish, met nog drie hellingen te gaan.

Van der Poel, Van Aert en Alaphilippe na de Taaienberg - NOS

Alberto Bettiol, de winnaar van vorig jaar, probeerde zijn groepje nog bij de drie koplopers te brengen, kwam tot zeven seconden, maar moest de achtervolging staken. Terwijl de voorsprong van het trio gestaag opliep, viel Alaphlippe letterlijk weg uit de kopgroep nadat hij op een motor was gebotst. Kreunend van de pijn bleef de wereldkampioen achter op de weg terwijl Van Aert en Van der Poel hun voorsprong op de achtervolgers zagen groeien tot een halve minuut. Niet lang daarna was die marge al verdubbeld en werd duidelijk dat de twee drievoudig wereldkampioenen in het veldrijden in Oudenaarde zouden sprinten om de zege. Alexander Kristoff, winnaar in 2014, won de sprint om de derde plaats. Bekijk hieronder de reacties en de huldiging:

Vroeg in de wedstrijd zorgde de Oostenrijker Gregor Mühlberger voor het opmerkelijkste moment in de koers. Mühlberger was een van de zes renners in de vroege kopgroep, waar ook Danny van Poppel deel van uitmaakte. Mühlberger probeerde zijn etenszakje weg te slingeren, maar het tasje haakte in zijn stuur waardoor de Bora-renner hard op zijn zij op het asfalt klapte. Zonder al te veel schade kon hij desalniettemin verder.