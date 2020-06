'Coronasparen' piekt in mei, bijna 10 miljard erbij op rekeningen

In mei hebben Nederlanders gezamenlijk 9,4 miljard euro bijgeschreven op hun spaarrekening. Dat is de grootste toename sinds 1998, toen De Nederlandsche Bank (DNB) de cijfers begon bij te houden. In totaal hebben mensen nu ruim 384 miljard euro gespaard.

Traditioneel komt er in mei veel geld bij op spaarrekeningen, omdat veel werknemers hun vakantiegeld krijgen. Vorig jaar mei was het 6,2 miljard euro, in 2018 ging het om 5 miljard.

"Maar dit jaar is de piek extra hoog doordat mensen toch minder uitgeven door corona", zegt een woordvoerder van DNB. Er is dan ook vooral flink minder geld van de spaarrekeningen afgehaald. In maart werd er nog 31,6 miljard euro opgenomen, in mei was dat nog maar 14,9 miljard.

Appeltje voor de dorst

"Het is deels voor de hand liggend", zegt Nora Neuteboom, econoom bij ABN Amro. "Mensen konden hun geld simpelweg niet uitgeven omdat bepaalde sectoren door de coronamaatregelen dicht waren, zoals de horeca. En minder uitgeven is automatisch meer sparen."

Maar bij de bank zien ze dat ook nu er steeds meer opengaat, mensen nog steeds minder uitgeven. "Dit staat los van de coronabeperkingen, mensen zijn ook voorzichtiger geworden met uitgaven. Als je verwacht dat er slechtere tijden aankomen dan spaar je voor een appeltje voor de dorst", aldus Neuteboom.

Normaal gesproken nemen mensen veel spaargeld op om in mei een vakantie te boeken, zegt Neuteboom. Dit jaar gebeurt dat veel minder. "Terwijl niemand je tegenhoudt als je een vakantie wil reserveren voor later deze zomer of het einde van het jaar."

Nieuwe auto

Dat spaargedrag is niet goed voor de economie als geheel. "Je wil natuurlijk liever dat mensen geld uitgeven als het niet zo goed gaat", zegt Neuteboom. "Tijdens de vorige crisis deed Rutte ook een keer een oproep om vooral wél een nieuwe auto te kopen, want minder consumeren versterkt de negatieve economische cyclus. Maar of het voor jou individueel verstandig is om meer geld uit te geven, is compleet afhankelijk van je eigen situatie. Je moet kijken naar hoe zeker jouw inkomsten zijn de komende tijd."

Als de komende maanden de werkloosheid gaat oplopen en zelfstandigen minder opdrachten krijgen, dan zullen mensen juist weer gaan interen op hun spaargeld, is de verwachting van de ABN Amro-econoom.

Niet iedereen heeft nu de mogelijkheid om geld te sparen. "Er zijn ook veel mensen die net de touwtjes aan elkaar kunnen knopen, die hebben geen buffers en moeten hun bestedingspatroon meteen aanpassen als hun inkomsten veranderen", zegt Neuteboom.

Een andere oorzaak van de uitdijende spaarinleg is volgens de bank dat particulieren vanwege de onrust op de aandelenmarkten geld overhevelen van beleggingen naar spaarrekeningen.